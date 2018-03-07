Психологи объяснили, почему люди верят в судьбу

Психологи из Торонтского университета дали объяснение тому, что люди склоны верить в судьбу.

По мнению специалистов, эта черта досталась человечеству как животным социального вида. Деятели науки полагают, что эта функция помогала первобытным людям скрываться от хищников, которые представляли собой опасность.

В современном мире, считают ученые, эта черта сохранилась у населения Земного шара. Проявляется это в том, что и положительным, и отрицательным моментам люди ищут причины и следствия. Однако психологи утверждают, что из-за этого человек считает важным что-то, что не имеет никакого смысла.

Из-за этого после определенной мелкой неудачи человек способен потерять силы и веру в себя, потому что верят, что во всем виновны какие-либо высшие существа.

Психологи утверждают, что человеческий мозг устроен так, что мы ищем связь между событиями или чувствами тогда, когда этой связи нет. Все это происходит потому, что мы привыкли из поколения в поколения верить в высшие силы и их власть над тем, что с нами происходит.