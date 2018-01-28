Ученые нашли список пассажиров затонувшего в 1693 году галеона

Отмечается, что галеон "Санто-Кристо-де-Бургос" затонул еще в 1693 году. Тогда на борту корабля находился 231 человек, все они плыли с Филиппинских островов в Мексику.

Ученые из американского штата Орегон смогли обнаружить общий список пассажиров испанского галеона, который затонул еще в XVII веке. Об этом сообщается во вторник, 10 июля, изданием АВС. Как рассказали специалисты, удивительную находку сделали в Генеральном архиве Индии в Севилье, в котором хранятся все документы о том, когда завоевали и колонизировали Новый свет.

По словам ученых, чаще всего списки пассажиров привлекают внимание тем, что во время старых кораблекрушений больше всего людей интересуют сокровища, а не погибшие. Отмечается, что в тот момент на галеоне находился 231 человек. Корабль потерпел крушение у берегов нынешнего штата Орегон, тогда многим пассажирам галеона удалось выжить и они временно остались на незаселенных территориях.

Отмечается, что уже на протяжении 12 лет расследуют причины кораблекрушения, однако археологи до сих пор не обладают той техникой, которая позволит определить точное место трагедии с галеоном.