Ученые выяснили, каким образом мозг перестраивается при решении сложных задач‍

За короткий промежуток времени данный орган может обрабатывать множество мысленных операций. Таким образом он на бешеной скорости определяет поведение человека.

Ученые из России выяснили, каким образом мозг перестраивается при решении сложных задач‍. Они проводили исследования в научной лаборатории при Московском технологическом институте. Подопытным являлся не человек, а животное. Эксперты научили его реагировать на несколько сигналов и, в зависимости от их вида, выполнять определенное действие через определенный промежуток времени.

По итогам эксперимента ученые поняли, что в мозге существуют определенные механизмы. Один похож на переключатель и срабатывает, когда мозг выбирает длительность интервала. После в мозгу будто бы поворачивается переменный резистор. Именно данный механизм приводит нейроны в то состояние, в котором они должны находится для выполнения задачи.