Загадочный гигантский саркофаг археологи нашли в Египте

Находка была зафиксирована на территории Александрии. Ее размеры и вес превышают те, которые бывали у обычных захоронений в Египте. Подробности передает агентство Fox News.

Археологи сообщают о необычном саркофаге, который им удалось раскопать в Египте. Он был захоронен в окрестностях города Александрия. Примечательно то, какими габаритами он обладал. По данным специалистов, его вес составлял примерно 30 тонн, в длину он был около двух метров 65 сантиметров, в высоту - один метр 85 сантиметров и в ширину - один метр 65 сантиметров. Они пришли к выводу, что он является просто гигантским по сравнению с другими найденными.

Теперь ученых мучает вопрос, кто же или что же захоронено в загадочном саркофаге. Предположительно, это человек, ведь в захоронении также нашли голову от статую. Археологи рассматривают версию о том, что это был очень высокий и крупный египтянин, однако вполне возможно, что большой саркофаг свидетельствует о статусе погребенного. Стоит отметить, что похоронная процедура прошла около двух тысяч лет назад.