Изобретение для ленивых: в Ростове изобрели стакан, который сам размешивает сахар

Изобретатель из Ростова-на-Дону Василий Махаринский создал стакан, который может сам размешивать сахар. Ложки и другие приспособления, по его словам, больше не нужны.

Лень, как известно, является двигателем прогресса. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры из истории. Порой, кажется, что уже изобрели все, что только могло прийти в голову. Но каждый раз можно убедиться в том, что человеческая фантазия неиссякаема.

Так, житель Ростова создал необычный стакан. Он снабжен специальным механизмом на дне, который предназначен для того, чтобы размешивать сахар, сироп и другие добавки, которыми захочется изменить вкус напитка.

Помимо этого, крышка стакана будет оборудована специальной емкостью, в которой и будут находиться сухие или жидкие наполнители. Сверху на крышке будут располагаться две кнопки. При нажатии на них будет приводиться в движение рычаг, и содержимое высыплется в напиток. Основа стакана будет совершенно стандартной, но, как указывает разработчик, раскладной. Это позволит сделать стакан более компактным. Отмечается, что изобретение получило и российский, и международный приоритет на патент. В настоящее время Василий ищет инвесторов как в России, так и на международной арене, чтобы внедрить свое изобретение в массы.