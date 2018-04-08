Учёным удалось открыть ранее неизвестный вид динозавров

Палеонтологи из Аргентины смогли описать новую разновидность динозавров, которая является самой древней из всех представителей.

Сообщается, что в его скелете прослеживаются черты, которые впоследствии позволили стать динозаврам самыми крупными животными за всю историю планеты. В позвоночнике учёных заинтересовало наличие полых позвонков, благодаря которым динозавры проще наращивали массу тела, не делая костяк чрезмерно тяжёлым.

После того, как этот подвид вымер, данные позвонки больше ни у кого из животных не прослеживались. Поэтому на данный момент наиболее крупные представители животных являются легче и меньше своих предшественников, в том числе динозавров. На данный момент у птиц имеются в наличие воздушные полости в скелете и воздушные мешки, которые способны упростить процесс полёта.

Учитывая, что млекопитающие лишены таких составляющих в своём организме, те же летучие мыши не могут конкурировать с птицами в дальности и долгосрочности полётов. Именно поэтому животным приходится прятаться днём и совершать активные действия ночью.