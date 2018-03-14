Окрас зебр не влияет на их температуру тела - биологи

Шведские биологи провели ряд исследований для выяснения необходимости наличия чёрно-белых полос у зебры, а также их влияние на терморегуляцию животного. По их мнению, данный окрас никаким образом не может изменить температуру тела.

Также они дополняют, что чередующиеся чёрные и белые полосы не могут удерживать температурный режим на более низком уровне по сравнению с однородной серой либо белой окраской. Однако до этого существовала гипотеза, что характерная расцветка зебр помогают равномерно охладить тело животного с помощью создания конвекционного течения воздуха.

На данный момент учёные теряются в догадках значения полосатого орнамента на коже – наиболее вероятным является вид камуфляжа, который защищает зебру от хищников. Также существуют теории о защите полосами от жалящих насекомых и важной части во время брачных игр. Однако ни одна из них до сих пор не доказана.