В Ленинградской области нашли останки гигантского моллюска

Находку обнаружила у себя на даче жительница города Гатчина. С ней она обратилась в Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).

Жительница Ленинградской области нашла на территории своей дачи, которая расположена в пределах Гатчины, останки гигантского моллюска. Она рассказала корреспондентам СМИ, которые приехали взять у нее интервью, что сама является некого рода специалистом, благодаря чему смогла отличить окаменелости от обычного камня. Раньше женщина жила в Санкт-Петербурге и училась на кафедре агрохимии, которая очень близка к палеонтологии.

Находку рассматривал Павел Скучас, который является доцентом СПбГУ. Он рассказал, что уже не впервые видит подобные окаменелости гигантского моллюска. Ранее жители Саблино и Гатчины уже находили и приносили похожие экземпляры. Вэтих городах найти их можно довольно часто.