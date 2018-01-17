Ученые: Динозавры не могли показывать язык

По словам исследователей, в этом динозавры немного похожи на нынешних крокодилов. Исследованием занимались специалисты из Техасского университета в Остине.

Как рассказали ученые, динозавры не обладали способностью высовывать или высоко поднимать язык и в этом они чем-то напоминают ныне живущих крокодилов. Для того, чтобы это выяснить, специалисты решили сравнить строение подъязычных костей у доисторических ястребов и их потомков, живущих в наше время. Известно, что к подъязычной кости крепится довольно много мышц, которые и помогают двигаться языку, гортани и глотке, но у всех животных она закреплена по-разному.

Ученые решили сравнивать динозавров и крокодилов. Так, у них язык довольно плотно прикреплен к подъязычной кости, из-за чего он мало движется, а мышцы и соединительные ткани распространяются по всей ее длине. Именно поэтому у крокодилов нет возможности высунуть язык, например для того, чтобы лизнуть свою добычу. Подъязычная кость практически так же расположена и у древних ящеров, ученые отмечают, что из-за этого язык постоянно лежал у них во рту практически без движения.

Все же исследователи считают, что доисторические ящеры могли как-то двигать языком, чтобы помогать себе поглощать пищу, однако высовывать его и показывать, двигать из стороны в сторону у них не получалось.