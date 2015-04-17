Учёные выступают против «нормализации» размеров plus-size

Согласно новому исследованию, опубликованному в Obesity, принятие размеров plus-size как должное принесёт человечеству не только массу неудобств, но и сократит продолжительность жизни.

Сегодня всё больше звёзд выступают за так называемый «боди позитив», когда людей призывают перестать искать в себе недостатки и принять себя такими, какими они являются. Однако специалисты отмечают, что концепция этого движения воспринимается превратно. Под прикрытием движения в частности в сознание людей пытаются поместить мысль, что избыточный вес – это норма.

Нормализация категории размеров одежды plus-size будет означать, что при наличии проблемы с лишним весом человек не станет решать её, а примет, ведь «это нормально». В период с 1997 по 2015 года, защищаясь подобными тезисами, в среднем на 5% увеличилось количество полных людей на планете. Принятие plus-size как норму приведёт к изменениям социальных отношений и сокращению продолжительности жизни из-за заболеваний, которые развиваются вследствие ожирения. Потому учёные противятся категории plus-size и настаивают на необходимости бороться с лишним весом.