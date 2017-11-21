Новый дрон "DRAGON" может менять форму

Ученые из Японии разработали дрон «DRAGON», который может менять форму. Управляемый квадрокоптер имеет свойства растягиваться, искривляться и выполнять различные трюки со своим внешним видом.

Исследователи Токийского университета представили своё изобретение на австралийской конференции ICRA 2018. Команда, работавшая над созданием дрона, получила награду в номинации «Дизайн, моделирование и управление воздушным роботом».

«Летающая машина» меняет форму за счет расположенных в ней модулей, которые запрограммированы на движения в разные стороны. Название квадрокоптера не переводится дословно, а является всего лишь аббревиатурой «Многозвенные роботы со встроенными двойными роторами воздушной трансформации с несколькими степенями свободы».

По словам разработчиков, количество модулей планируется увеличить до 12. Преимуществом изобретения является то, что высота его передвижения гораздо выше, чем у остальных квадрокоптеров.