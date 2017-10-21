В Африке бисером решили лечить пневмонию

Методы лечения в Африке удивляют уже давно, но учёным из Республики Гана удалось сделать невероятное, представив бисер от пневмонии.

На территории Западной Африки порядка 16% детей в возрасте до 5 лет умирают от пневмонии. Из-за этого исследования являются актуальными для учёных. Научный сотрудник Даниэль Ансонг из Ганы акцентировал внимание на том, что его новая технология позволит в дальнейшем решить проблему с пневмонией. Он представил бисер, контролирующий частоту дыхания и способный диагностировать признаки пневмонии. Преподаватель школы медицинских наук уточняет, что бусины похожи на те, что используют католики и мусульмане. Первые наработки были отправлены матерям в конце мая 2018 года.

Каждой женщине предоставили видеозаписи, на кадрах которых видно, как правильно использовать бисер. Шарики интерпретируют данные дыхания и меняют цвет в зависимости от уровня опасности здоровья. Красный – опасно для ребёнка, а зелёный – ухудшению самочувствия ничего не угрожает. На данный момент разработка рассчитана исключительно на детский организм, но в скором будущем следить за состоянием здоровья смогут и взрослые.