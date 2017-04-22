Ученые назвали причины возикновения призраков

Английские ученые выяснили, что причинами видения призраков являются переутомление и сонный паралич. Возникновение духов покойных родственников имеет ряд научных причин, что может разочаровать верующих в потусторонние силы.

Появление умерших родственников или знакомых возможно после резкого пробуждения человека. Также, процесс может происходить во сне. По данным сомнологов, в период сильного переутомления организма, большая часть людей может видеть призраков.

Кроме этого, существует такое состояние организма, как сонный паралич. Он являет собой грань между сном и бодрствованием. Это явление также может быть источником видения духов умерших. В связи с низкой активностью мозговой деятельности, пограничное состояние вызывает галлюцинации слуха и зрения.