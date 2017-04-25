Учёные: Лошади понимают человеческие эмоции

Владельцы кошек и собак часто общаются со своими домашними питомцами, отмечая, что животные их понимают. Однако они не являются единственными представителями животного мира, способными реагировать на проявление эмоций.

Науке известно, что кошки и собаки вырабатывают окситоцин, когда владелец гладит их или просто смотрит в глаза. Также они реагируют на улыбку хозяина как на положительный знак, иногда прекращая бояться. Это доказывает факт того, что животные способны воспринимать человеческие эмоции. Однако очередным открытием для специалистов стало то, как лошади реагируют на голос и выражение лиц людей. Исследования были проведены учёными из Университета Хоккайдо и опубликованы в журнале Scientific Reports.

Им удалось узнать, что если мимика и интонация голосов людей соответствуют друг другу, то лошади способны понимать эмоции быстрее тех случаев, когда речь и лицо выражают разный спектр чувств. Поэтому возникает мнение о том, что животное может узнать, откровенно ли ведёт себя с ним владелец. Учёные считают, что дальнейшие исследования позволят более точно понять механизм взаимодействия с лошадьми, что окажется полезным в различных сферах.