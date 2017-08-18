Ученые начнут печатать датчики диагностирования болезней в виде конфет

Немецкие учёные начали делать микроэлектродные датчики в виде желатиновых конфет. Ожидается, что данный вариант исследования организма станет весьма эффективным и безвредным.



Ученые из Технического университета Мюнхена смогут применить устройство для измерения сигналов сердца и мозга. Микроэлектроды должны поступать в организм в мягкой форме, в связи с чем они и будут помещены в желатиновые сладости. Исследование, предусматривающее помещение электродов в твердом виде, прошло не совсем успешно, поскольку инородное тело вызвало воспалительный процесс в организме.

Такие датчики смогут измерять даже мышечную активность. Для создания конфет разработчики использовали не только пищевой желатин, но ираствор агарозы. Далее происходит печать таких конфет на 3D-принтере. Ученые ожидают, что данное приспособление сможет не только диагностировать болезни, но и могут стать кардиостимуляторами.