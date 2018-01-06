Не только вода: ученые объяснили природу неприятного звука падающих капель

Британские физики при помощи оборудования изучили явление и пришли к неожиданному результату. Об исследовании рассказали представители Института Инженерии Университета Кембриджа.

Многие люди сталкивались с раздражающим звуком капель, падающих в раковину из крана. Он настолько неприятный, что порой мешает спать и приводит слушателей в ярость. Ранее логично считали, что характерные звуковые волны появляются в момент соприкосновения капли с лужицей воды внизу. Однако группа ученых под руководством Анурага Агарвала провели эксперимент, в котором использовали чувствительные камеры и микрофоны. Оказалось, что неприятный звук издает не вода, а изменения воздуха. Исследователи объяснили природу акустического феномена.

Во время контакта с поверхностью воды, последняя прогибается под весом капли. Спустя мгновение поверхностное натяжение жидкости возвращает водную гладь в изначальную форму. В этот момент "карман" успевает наполнить газ. Воздушный пузырь вибрирует и взаимодействует с выравнивающейся поверхностью. Получается эффект "поршня", раздражающий человеческий слух.

Анураг Агарвал вместе с коллегами организовал эксперимент ради собственного любопытства. Стало понятно, что звук можно устранить, уменьшив поверхностное натяжение. Для этого достаточно добавить в ёмкость небольшое количество моющего средства.

Однако полученные результаты могут дать практические плоды не только в бытовой сфере. Метеорологам стоит учитывать явление при измерении осадков. Авторы отметили, что благодаря открытию можно записать более реалистичные звуки капель для видеоигр.