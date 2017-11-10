Учёные назвали основную причину употребления алкоголя

Учёные из Швеции провели исследование, в ходе которого выяснили главную причину развития алкоголя. По данным исследователей, алкоголь влияет мозг, вызывая в ней молекулярные изменения.

Исследователи из университета Линчёпинг доказали, что привыкание к потреблению алкоголя вызывает в мозговой структуре необратимые процессы. По данным исследования, человек, употребляющий алкоголь даже не рассматривает другие виды «топлива». К таким выводам ученые пришли, проведя эксперименты на грызунах.

Крысы, накачанные алкоголем, имели подавленный ген GAT-3, который отвечает за кодировку белка в живом организме. В связи с этим, белок не поддерживал нормальную концентрацию гамма-аминомасляной кислоты, действующей как успокающее для нервной системы. Также, грызуны, в организм которых медленно вводился алкоголь, продолжали выполнять свои задания, ожидая новой дозы спиртосодержащей жидкости. Даже электрические разряды не влияли на потребность алкоголя для организма крысы.

Таким образом, исследователи провели параллель с алкозависимыми людьми, продолжающими пить, несмотря на последствия.