Ученые подтвердили высокую смертность из-за соли и разоблачили предшественников

Американские медики нашли способ более точно выявить концентрацию вещества в организме и наблюдали за состоянием здоровья пациентов в течение 24 лет. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Epidemiology.

Сотрудники Женской больницы Бригхэма собрали медицинские данные 2974 пациентов от 30 до 54 лет, страдающих от прегипертензии. Этот диагноз означает немного повышенное артериальное давление. Чтобы максимально точно определить концентрацию натриевой соли, медики исследовали образцы мочи, собранной за сутки.

В итоге ученые подтвердили высокую смертность из-за употребления соли. За 24 года скончались 272 участника исследования. Оказалось, что наиболее безопасным оказалась относительно небольшая суточная доза в 1200-9000 миллиграмм. То есть, чем меньше человек употребляет соли, тем слабее риск преждевременной смерти.

Авторы также разоблачили предшественников, публиковавших научные работы по этой теме. По их словам, методы исследований допускали существенные погрешности при измерении количества соли в организме. Из-за этого получалось, что уменьшение дозы не влияло на смертность.