В древней имперской гробнице нашли останки вымершего вида гиббона

Группа китайских и британских ученых определила, кому принадлежат останки, находящиеся в древней императорской гробнице. Ученые провели ряд исследований для точной идентификации найденного черепа.

В 2004 году археологи нашли в центральном Китае гробницу женщины знатного рода. По предположениям историков, тело принадлежало бабушке императора Цинь Шихуанди, жившего в 200-300 годах до нашей эры. Вместе с телом женщины в императорской гробнице были найдены останки животных. По данным экспертизы, ими оказались рысь, гималайский медведь и леопард. Останки одного животного не были идентифицированы до настоящего времени.

В ходе исследования, ученые пришли к выводу, что останки принадлежат вымершему виду гиббона. Сейчас к данному семейству относятся 20 видов обезьян, проживающих на территориях Индии, островов Индокитая, Суматры, Явы и Борнео. Во времени существования династии Цинь, найденный вид считался символов «благородных мужей».