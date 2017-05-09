Ученые рассказали, сколько кофе нужно пить в день для пользы сердцу

В клетках сосудов и сердца человека есть митохондрии, важным компонентом которых является белок типа p27. Кофеин побуждает его работать активнее, в результате чего он начинает лучше выполнять роль защитного механизма.

Ученые из Германии рассказали, сколько кофе нужно пить в день для пользы сердцу. Трудясь в научной лаборатории при университете Дюссельдорфа, который назван в честь немецкого поэта Генриха Гейне, они провели эксперимент с лабораторными мышами, который позволил доказать их теорию.

В современном мире бытует мнение, что кофе противопоказано людям, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой. Свежее исследование ученых буквально рушит этот стереотип. Они взяли для опыта группу мышей, которым на протяжении 10 дней регулярно давали кофеин с водой. Его норму для них можно было бы сопоставить с тем, как если бы человеку давали в день четыре чашки кофе.

После этого каждой подопытной мыши искусственным путем стимулировали сердечный приступ. Их восстановление протекало намного лучше, чем у тех, кто не принимал кофеин. Повреждения тканей миокарда у них были не столь крупными.

Тем не менее, ученые не настаивают на том, что кофе не вредит людям с больным сердцем. Они собираются продолжать исследования по этой теме.