В Москве состоится научно-технологический фестиваль Geek Picnic

11-12 августа в Москве состоится ежегодный научный фестиваль Geek Picnic, спикеры которого поделятся информацией о будущем человечества, технологических подъемах и проблемах, техноэтике, цифровом бессмертии и заселении других планет.

Территория фестиваля будет поделена на локации, на которых будут выступать отечественные и зарубежные лекторы. Среди них такие известные популяризаторы науки, как Лиза Рэндалл – первая женщина, получившая должность физика-теоретика в гарвардском MIT. Также лекторами фестиваля станут историк Майкл Шермер, писатели Джеймс Баррат и Сет Стивенс-Давидовиц.

Программа фестиваля включает себя несколько тематических блоков, таких, как биотехнология, техноэтика, криптовалюты, космос и другие популярные темы. Руководство Geek Picnic предусмотрело установку специального контейнера, добывающего криптовалюту в реальном времени. Полученную криптовалюту организаторы разыграют среди участников фестваля.

В рамках Geek Picnic будет действовать закрытый лекторий, на котором обсудят взаимодействие полов в будущем. Также фестиваль посетят музыканты Рико Таббс и DJ группы Bomfunk MC's, представившие саундтреки к известным фильмам и хиты многих стилей в новом звучании.

Посетители Geek Picnic также смогут поучаствовать в летних развлечениях типа бластер-баттлов, сборки дронов, аллеи комиксов и территории олдскульных игр.