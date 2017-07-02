Ученые: Похудеть и снизить артериальное давление позволит периодическое голодание

К такому выводу специалисты пришли после получения результатов эксперимента с участием 46 человек, страдающих от лишнего веса. Им удалось сбросить до 2,6 процентов от массы тела, однако похудение произошло не за счет жировой массы.

Ученые из США сумели доказать, что периодическое голодание действительно может позволить похудеть и снизить артериальное давление. Трудясь в научной лаборатории при Иллинойском университете в Чикаго, они провели опыт с участием вышеуказанного числа добровольцев. У каждого из них показатель индекса массы тела превышал средний.

В течение 12 недель они должны были питаться по программе, которая предусматривает голодание в течении 16 часов и питание в неограниченном количестве в течение 8 оставшихся в сутках часов. Эксперты советовали им проводить первый прием пищи в десять часов утра и заканчивать последний к шести часам вечера.

По результатам ученые установили, что такой подход к питанию действительно помогает снизить вес и, что самое главное артериальное давление. Эта информация может быть полезна тем, кто не привык высчитывать калории для питания на дефицит с целью снижения массы тела.