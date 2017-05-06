В NASA обнаружили на Марсе голубые дюны

На официальной странице NASA в Twitter появилось удивительное фото с красной планеты.

На фотографии, которая появилась в интернете, можно рассмотреть часть голубой дюны, которую запечатлели около кратера Лиот. Рядом с голубой видно серые дюны, уже давно изучаемые специалистами в лабораториях на Земле. Фотография была сделана на специальном аппарате MRO, который предназначен для изучения Марса. Такая технология позволяет передавать на Землю данные о температуре на Марсе, а также особенностях рельефа и другие данные о планете.

Напомним, что недавно уфологи говорили о том, что никогда люди не смогут колонизироваться на Марс. Ученые уже давно заявляли, что в скором времени возможным станет переселить на красную планету первых людей, однако специалисты-уфологи с этим спорят. Они полагают, что инопланетные расы все же существуют и вряд ли наши Земные технологии лучше, чем технология у них. К тому же эксперты считают, что на данном этапе наша наука продвинулась не настолько, чтобы суметь создать на другой планете условия, пригодные для жизни человечества.

К слову, ученые уже рассуждали, что на Марсе людям в случае колонизации придется отказаться от размножения. Все потому, что ресурсы будут явно ограничены и не рассчитаны на пополнения в семьях. По этой причине колонизаторы Марса могут остаться без секса.