Врачи: диагностировать легкие когнитивные расстройства можно на смартфоне

Легкие расстройства в когнитивных способностях человека неопасны, если их начать рано лечить, при этом симптомы выявить достаточно сложно. Справиться с этим предлагается с помощью теста на смартфоне, чтобы в итоге предотвратить болезнь Альцгеймера у многих людей.

В ходе гонки за эффективным и быстрым способом выявления расстройств у пациента был разработан тест, который можно пройти на смартфоне или ноутбуке. Врачи считают эту методику большим прогрессом, так как само заболевание только недавно было признано как клиническое. Главные симптомы - потеря памяти и ухудшение координации, до недавнего времени связывались с возрастом и усталостью, что приводило к серьезным когнитивным расстройствам. Например, болезнь Альцгеймера возникала в 50% случаев.

Мультисенсорный тест, разработанный международной группой, требует нажимать на клавишу каждый раз, как на экране загорится свет или пользователь услышит звук. По скорости реакции смартфон может точно определить, страдает ли человек легкими формами когнитивного расстройства.