Экологи отыскали в Подмосковье поляну с вымирающими цветами

В городском округе Шатура растут десятки рябчиков шахматных, которые занесены в Красную книгу. О находке рассказала пресс-служба министерства экологии и природопользования по Московской области.

Сотрудники природоохранного фонда "Верховье" изучали в Подмосковье популяции редких видов животных и растений. Экологи наткнулись в смешанном лесу на целую поляну с вымирающими цветами, которые весьма редко находят в пределах региона. Многолетнее растение относится к семейству лилейных и ближе всего находится к тюльпанам.

Специалисты отыскали 69 цветущих и плодоносящих рябчиков. Они хорошо растут и выглядят вполне здоровыми. Информация о количестве и местоположении краснокнижных цветов экологи занесли в специальный Банк данных живой природы. Как сообщил глава ведомства Александр Коган, в дальнейшем министерство будет охранять объект и следить за его состоянием.