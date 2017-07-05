Стэнфордский эксперимент спустя 47 лет назвали постановочным

Писатель Бен Блум поделился с журналом Medium своим мнением о чистоте небезызвестного психологического исследования. Он ознакомился с архивами Стэнфордского университета и нашел записи о странном и неестественном поведении заключенных.

Филипп Зимбардо оставил след в истории, как человек, который провел научный эксперимент в 1971 году с участием студентов-добровольцев. На неделю подопытные погружались в подвалы университета, где была инсценирована тюрьма. Суть эксперимента: доказать, что человек человеку волк, если того требует ситуация. Добровольцы-охранники начали проявлять неподдельную жестокость уже через несколько дней, а «заключенные» получили моральные травмы.

Через 47 лет Бен Блум заявляет о неправдивости эксперимента, ссылаясь на слова бывшего испытуемого Дугласа Корпи. Последнему пришлось имитировать свое нестабильное состояние, чтобы быстрее выйти из эксперимента и «вернуться домой и продолжить готовиться к экзаменам». Для студентов Филиппа Зимбардо этот опыт был работой и «заключенные» понимали, что им не опасна «охрана»: «Мы знали, что они не тронут нас, они не могли нас ударить. Они были такими же белыми студентами, как и мы, так что ситуация была достаточно безопасной. Что-то наподобие работы».

Эксперимент был остановлен, так как начал выходить из-под контроля ученого, но все же оставил свой след. Даже далекие от науки люди слышали об этом, а сам Стэнфордский эксперимент получил свое место в учебниках по психологи.

Опыты и наблюдения ученых продолжаются, и сейчас они доказали сходство между пищеварительной системой людей и животных. Специалисты из университета Будапешта предоставили собакам миски с кормом, пустые тарелки и что-то несъедобное. Животные с нормальным весом упорно искали пищу, а с избыточным – сдались после пары попыток. Люди ведут себя схоже, для них еда – награда за что-либо от кого-либо, но никак не самостоятельные поиски.