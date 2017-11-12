Разработчики МІТ научили робота реагировать на жесты человека

Разработчики Лаборатории искусственного интеллекта провели новое исследование, показавшее весьма интересные результаты. Специалистам МIT (Массачусетского технологического института) удалось научить робота реагировать на передачу мозговых волн человека.



Основными использованными технологиями, без которых исследование было бы невозможным, стали электромиография и электроэнцефалография. Именно с их помощью инженеры добились управления робота не только словами, но и жестами.

«Подопытным» эксперимента выбрали робота Baxter. Согласно условиям исследования, роботу следовало приблизить перфоратор к одной из трех точек, размещенных на панели. Его действиями, с помощью подсоединенного устройства, управлял сидящий рядом человек.

Данное открытие предусмотрено для управления роботов слепыми и немыми людьми. В момент считывания андроидом сигналов мозга ErrPs, человек может изменить его движения, подав другой импульс.