Ученые: Оливки способны победить рак

Специалистам из Университета Барселоны удалось выяснить, что данный плод является целительным и обладает бесценной пользой.

Ученые из Испании работали над тем, чтобы выяснить, насколько полезным для человека может оказаться употребление оливок. В результате они пришли к выводу, что данный плод даже способен победить рак. Эффективность особенно в случае с опухолями в районе толстой кишки и груди.

Больше всего полезных свойств находится в кожуре оливок. Секрет их пользы ученые находят маслиновой кислоте, которая способна приостановить развитие рака и даже уничтожить его клетки. Помимо этой несравненной пользы, эти плоды обладают большим витаминным составом, содержат много белка, пектина, фосфора, железа, а также других очень важных для поддержания здоровья человека веществ.

Ученые советуют добавлять оливки в свой рацион на каждый день. Следуя этому правилу, человек может значительно снизить риски возникновения сердечных заболеваний, возникновения проблем с сосудистой системой, а также бороться с раком.