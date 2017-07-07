"Матрица" - реальна: Илон Маск докажет, что человечество обитает в виртуальном мире

В августе американский предприниматель собирается представить миру подлинную картину нашего существования. Об этом пишет издание Above Top Secret.

Илон Маск около двух лет назад уже высказывал предположение, что человечество обитает в неком подобии "Матрицы" из одноименного фильма братьев Вачовски. Тогда заявление бизнесмена осталось без должного внимания. Однако основатель компаний Tesla и SpaceX не привык бросать слова на ветер.

По данным источников из CNBC, через два месяца Илон Маск выступит на пресс-конференции в городе Маунтин-Вью, штат Калифорния. Именно тогда он докажет существование виртуального мира, который люди считают реальным. Сейчас команда исследователей под руководством инноватора подводит итоги тайной научной работы, которая велась последние полтора года. В июле должен появиться анонс мероприятия и ролик, который заинтригует мировую общественность.