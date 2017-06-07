В Ботаническом саду Владивостока отыскали обломки взорвавшегося самолета СССР

Историческую находку советской эпохи совершили участники поискового отряда "Авиапоиск". Подробности рассказал их руководитель Ярослав Ливанский.

Поисковики отыскали части взорвавшегося самолета во Владивостоке на территории Ботанического сада. Обломки сохранились вблизи туристической тропы. Их размеры около 5-15 сантиметров в диаметре. Самый крупный из них достигает в длину 60 сантиметров. Среди останков боевой техники СССР оказались детали двигателя, фрагменты 37-миллиметрового снаряда и часть бортового номера: красного в черной окантовке.

Ярослав Ливанский рассказал журналистам "Интерфакса" о предположительной судьбе самолета. Как считают поисковики, транспортное средство потерпело крушение у Седанского водохранилища, налетев на сопку в 1969 году. От взрыва части машины разнесло на 150 метров по курсу. Поисковики намерены установить тип транспортного средства, точное время крушения и полк, к которому принадлежал самолет.