Учёные рассказали, как летучие мыши обживались в заброшенных шахтах

Воспитанники американского Университета Северной Аризоны оценили поведение летучих мышей при адаптации к новому месту жительства.

Для исследования учёные воспользовались заброшенными шахтами в Соединённых Штатах Америки, на территории которых были установлены импровизированные ворота из труб, которые были перегорожены горизонтальной решёткой. В ходе эксперимента исследователи сделали вывод, что в случае присутствия ворот летучие мыши использовали больше энергии при манёврах для преодоления препятствий.

Однако, также немаловажную роль в адаптации играл вид особей – менее манёвренные летучие мыши гораздо чаще врезались в построенные ворота, как и складчатогубы, у которых способность к эхолокации развита гораздо меньше. Также сообщается, что постройка не влияет на количество популяции респондентов, которые обитали в шахтах.

В итоге учёные заявили, что летучим мышам требуется не больше года для приспособления к новому месту обитания с определёнными сложностями, в том числе воротами.