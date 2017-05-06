Учёные: Благодаря замене корма для животных улучшится экология

Учёные сообщают, что может уменьшить влияние глобального потепления на планету. Известно, что одним из главных фактором, который стал причиной природного катаклизма, является выброс парниковых газов в атмосферу.

Вследствие повышения его содержания в воздухе прошлый год стал одним из самых жарких в истории. Создатели новой теории в ходе эксперимента решили сократить количество корма для скота, кур и свиней и посмотреть на изменения количества вредных газов. Кроме этого, злаковые культуры были заменены на одноклеточные белковые структуры, производимые бактериями, дрожжами и грибами.

После создания подобной компьютерной модели был сделан вывод, что к 2050 году при соблюдении стратегии фермеры смогут заменить от 10 до 19 процентов нынешнего корма в пользу белков, что снизит выброс парниковых газов от сельского хозяйства на 7 процентов. Учёные питают надежду на то, что представители различных государств заинтересуются этой альтернативой сохранения экологического равновесия.