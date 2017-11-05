Учёные: Дикие пчёлы предпочитают синие цветы

Ученые из США провели ряд экспериментов, в ходе которых были сделано несколько выводов относительно пчёл.

Согласно результатам исследования, особи диких пчёл и шмелей предпочитают опылять цветы, в расцветке которых преобладают оттенки синего цвета. За это отвечают фоторецепторы, которые, тем не менее, не проявляются к выбору зелёных и ультрафиолетовых цветов. Для подтверждения теории были использованы одиннадцать ловушек с пластинками одинакового цвета, которые напоминали цветочные лепестки. Кроме того, что они были окрашены, пластинки имели способность излучения света определённой длины волны после поглощения ультрафиолета.

После эксперимента был сделан вывод, что дикие пчёлы и шмели реагировали только на синий цвет и его оттенки, а зелёным цветкам особи практически не уделили внимания. Это объясняется тем, что во время излучения света из цветка у пчёл активизируются только синие фоторецепторы для того, чтобы быстро отличить цветок от листьев и травы, которые относятся к зелёному спектру.

Кроме цветовой окраски, шмели также могут ориентироваться на цвет и узор лепестков. Известно, что крестообразный узор обозначает для особей наличие нектара, а остальные расцветки не могут этого гарантировать.