Американские океанологи обнаружили акул, светящихся зеленым светом

Ученые изучали фауну Тихого океана у берегов Южной Калифорнии, когда наткнулись на необычное явление. Об этом сообщает издание Mashable Daily.

Американские океанологи изучили глаза кошачьих акул и использовали их конструкцию в подводных камерах. При съёмке эксперты обнаружили, что сами акулы и светятся ярким зеленым светом. Они задумались над природой этой особенности и объяснили её биофлуоресценцией.

По предположениям ученых, светящиеся акулы обитают на большой глубине, где толща воды отсеивает другие цвета солнечного спектра, оставляя лишь синий. В коже хищников содержатся пигменты, которые накапливают доступный свет и со временем излучают зеленый. Благодаря этому, акулы могут находить друг друга в условиях низкого освещения и контактировать.

Другое дело, что они замечают флуоресценцию других представителей животного мира. Исследователям предстоит доработать "акулье зрение", а также погрузиться глубже, чтобы подробнее изучить занимательное биологическое явление.