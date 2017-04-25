Европейские угри стали употреблять кокаин из-за загрязнения рек

Употребление кокаина вредит не только людям, но и ставит под угрозу популяцию угрей, которые поглощают запрещённый наркотик через сточные воды.

Научный журнал Science of Total Environment опубликовал исследования, которые подтверждают, что даже низкая концентрация кокаина в воде вредит популяции угрей, особенно на ранних стадиях развития. Данные показывают, что концентрация запрещённых наркотических средств в воде вблизи густонаселённых пунктов очень высока. Особенно высокие результаты показала река Темза недалеко от здания Парламента и река Арно в городе Пиза.

Кокаин накапливается в мозге, жабрах, коже и других тканях угрей. Мышцы начинают отекать, а регулирующие физиологию гормоны меняться. Наркотик также увеличивает уровень кортизола, гормона стресса, который увеличивает жировую прослойку, что мешает угрям совершать процессы миграции и размножаться. Гормон дофамин также мешает рыбам достичь половой зрелости.