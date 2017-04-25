Учёные: человек с улыбкой запоминается лучше

Хотите запомниться окружающим – не стесняйтесь улыбаться. Как показывают эксперименты Британских ученых, именно люди с улыбкой в «32» отпечатаются в памяти наиболее ярко.

Научное сообщество Йоркского университета задействовало более 50-ти студентов в исследовании. Цель проекта – выявить, какие именно эмоции на фотографиях помогают нам запоминать людей на снимках.

Студентам предоставили фото с изображением людей как с нейтральным выражениям лица, так и с улыбкой. Загвоздка эксперимента в том, что участникам нужно было сопоставлять картинки, где видна только нижняя часть лица. Исследование показало, что самые узнаваемые люди те, что с широкой улыбкой.

Мила Милева, представительница Йоркского университета, рассказала журналу British Journal of Psychology следующее: «Когда мы определяем личность человека по фотографии, наш мозг проделывает колоссальную работу, но не всегда удачно. Внешность человека играет роль во всём: в его личной жизни, в карьере, в обществе. Мы проводили исследование, в котором выяснили, что люди с привлекательной внешностью чаще имеют более высокий уровень интеллекта, устраиваются на перспективную работу и вообще являются авторитетными в обществе». Девушка призывает к изменению стандартов фото для официальных документов. Улыбающихся людей будет проще запомнить, к тому же, этот метод может уменьшить количество подделываемых паспортов.

Калифорнийские ученые в лице профессора Эрика Сигеля прокомментировали загадочную улыбку Моны Лизы. Все дело не в изображение на холсте, а в том, кто и с каким настроением смотрит эту картину. Люди воспринимают нейтральные лица, как счастливые, потому, согласно опросу, лицо Моны Лизы для 83% людей выражает радость, для 9% - отвращение, 6% - страх, остальные 2% - комбо из радости и злости.