Археологи совершили шокирующую находку следов динозавров в Китае

В общей сложности исследователям удалось найти 300 следов доисторических рептилий, кроме того, ученые смогли выявить семь видов динозавров.

Буквально недавно международная группа археологов из Китая, США и Австралии отправилась на раскопки на восток КНР, где им удалось совершить шокирующую находку. Так, именно в этом месте исследователи нашли окаменелости со следами динозавров, которые проживали на современной территории Китая более 120 миллионов лет назад.

Открытие на самом деле шокировало ученых, так как ранее в этом месте уже неоднократно проводились исследования, однако ничего подобного замечено не было. Теперь же исследователи смогли найти более 300 следов динозавров, по которым удалось классифицировать семь видов ящеров.

Так, в момент раскопок археологов поджидал еще один сюрприз отпечатки ног хищных ящеров дейнонихов, которые достигали в высоту более 3,5 метров. Стоит отметить, что ранее такого скопления следов дейнонихов не удавалось найти, потому ученые считали, что ящеры предпочитали перемещаться в одиночку, теперь же стало понятно, что ящеры вели стайный образ жизни.