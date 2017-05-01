Эндокринолог из Курска выявила опасную болезнь у женщин с известных картин

В эпоху Возрождения многим итальянским художникам позировали натурщицы с явными проблемами щитовидной железы. Так утверждает профессор Лариса Жукова.

Профессиональный эндокринолог из Курска выявила признаки опасной болезни у Моны Лизы, чей портрет в начале 14-го века знаменитый Леонардо да Винчи. Она указала на полную шею с зобом и характерный блеск глаз, который свидетельствуют об отклонениях. Схожие симптомы доктор видит у женщин с картин Рафаэля Санти и Джованни Беллини. А также на некоторых иконах в московском храме Христа Спасителя.

Лариса Жукова предполагает, что во времена Ренессанса подобные болезни были широко распространены. Женщины тех лет стягивали шею бусами, что прикрыть уродливый зоб. Из-за этого организм вырабатывал тиреоидный гормон, который заставлял глаза блестеть.

Сейчас в России расстройства щитовидной железы встречаются куда реже. Однако проблема не исчезла. Современные женщины часто увлекаются работой и забывают про необходимость следить за здоровьем. Однако современная медицина успешно справляется с недугом, если пациент обращается к ней. Кроме того, здоровью щитовидной способствуют занятия спортом.