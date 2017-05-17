В Новой Зеландии от вымирания спасают одно из самых древних и тяжелых насекомых Земли

Гигантские веты из отряда Прямокрылых пережили эпоху динозавров и сейчас гибнут от пестицидов. Об этом пишет агентство Aljazeera.

Биологи из Новой Зеландии спасают представителей одного из самых древних и тяжелых видов вет. Они организовали в Оклэндском зоопарке уникальную программу, которая должна предотвратить вымирание насекомых. Сотрудники учреждения намерены разводить особей, а затем выпускать их в благоприятную среду.

Некоторые веты достигают в длину ладони среднего человека. При этом их вес составляет до 70 грамм. Известно, что большая доля массы приходится на яйца самок - в одном брюхе их набирается 2-3 сотни. Ученые объясняют необычайно больше размеры вет удачной экологической нишей. В их естественном ареале обитания нет мелких млекопитающих, что предоставило членистоногим простор для эволюционного роста. К тому же, от хищников веты весьма успешно защищаются шипованными задними ногами, которые выставляют перед собой в случае угрозы.