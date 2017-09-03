Дело в мозгах: ученые выяснили секрет успеха лучших футболистов

Игроки преуспевают на поле благодаря не только физическим показателям, но и развитому интеллекту. К такому выводу пришли сотрудники Каролинского института в Швеции.

В 2014 году ученые проанализировали интеллектуальные способности Хавьера Креуса, выступавшего за испанский клуб "Барселона", и его соотечественника Андреса Иньеста. Они выяснили, секрет успеха лучших футболистов заложен в их мозгах. Точнее, в эффективности работы этого органа.

По результатам исследования, Андрес Иньеста получил много баллов и продемонстрировал высокий коэффициент умственного развития. Лучше всего он справлялся с задачами на ингибиторный контроль и анализ. Хави, в свою очередь, отличается развитой логикой, когнитивной гибкостью и хорошим воображением. Ученые отметили, что последний способен держать в голове сразу несколько важных заданий.

Дело в том, что скорость работы мозга напрямую зависит от результатов футболиста во время матча. Динамичная игра требует быстрой оценки обстановки и оперативного принятия решений. Кто лучше контролирует ситуацию - тот обычно и добивается победы.