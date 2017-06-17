Ученые рассчитали, сколько человек потребуется для колонизации планеты Проксима b

Согласно расчетам ученых, для колонизации планеты потребуется 98 человек. Если же количество людей будет уменьшить, то успех миссии резко сокращается до 0%.

Буквально недавно французские ученые решили рассчитать, сколько человек понадобиться для того, чтобы колонизация планеты Проксима b прошла успешно. Результаты исследования специалисты разместили на страницах научного журнала Journal of the British Interplanetary Society. Исследователи рассказали о том, что для успешной колонизации планеты потребуется более 98 человек, в противном случаи миссия может оказаться провальной.

Благодаря компьютерному моделированию был сделан вывод, что, например, 32 человека не смогут справиться с колонизацией, потому в космический корабль нужно посадить именно 98 человек.

Также ученые рассказали, что добираться до Проксимы b космический корабль будет более 6300 лет, однако благодаря научно-техническому прогрессу, существует вероятность сократить это время в десятки раз, до 630 лет.