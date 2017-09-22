Ученые нашли необычный способ, который продлевает жизнь

Ученые-геронтологи сделали невероятное открытие, которое поможет людям значительно продлить себе жизнь. Исследователи считают, что новый необычный способ может не только увеличить срок жизни, но и спасти от проблем в старости.

Команда опытных американских ученых завершили исследование Льюиса Термана, который берёт свое начало ещё в 1921 году. Результаты многолетних наблюдений привели к необычному факту. Ученые утверждают, что те люди, у которых есть цели и мотивация к жизни, прожили намного больше людей, которые пустили свое существование на самотек.

Таким образом, ученые призывают людей строить планы на будущее и иметь конкретные цели. Именно это поможет иметь долгую счастливую жизнь и активную старость.