В Китае нашли след ДНК доисторической панды
Исследователи из Китая смогли благополучно изъять ДНК митохондриального типа из остатков одной из особи вымерших панд.
Сообщается, что исследуемому генетическому материалу не менее двадцати двух тысяч лет. В ходе исследования удалось выяснить, что этот представитель не относится к существующим на данный момент видам панд, а является особью вида, который ранее не был исследован учёными до конца. Известно то, что этот вид относится к большим пандам, которые проживали в древние времена на месте, где сейчас находится провинция Гуанси на юге Китая.
На данный момент на планете насчитывают около двух с половиной тысяч особей, принадлежащих к этому виду, что по умолчанию делает его редким и исчезающим с территории Земли. После изъятия ДНК-материала древнего экземпляра были обнаружены восемнадцать уникальных мутаций, относящихся к шести генам. Эксперты предполагают, что подобные генные изменения могут быть связаны с изменениями в климате и условиях проживания панд в Китае.