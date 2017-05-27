В Краснодарском крае ученые нашли "инопланетный" камень со странными иероглифами
Находку совершил член Армавирского отделения русского географического общества Сергей Флоров. Ученые полагают, что камень может намекать на свое внеземное происхождение.
Как стало известно, у реки Афипс в Краснодарском крае исследователи наткнулись на весьма интересный камень, который полностью покрыт странными рисунками. Иероглифы по всей площади камня натолкнули ученых на мысль, что он появился на Земле благодаря инопланетянам. В ходе проведенного анализа экспертам удалось установить, что подобные камни не в первый раз встречаются на территории Краснодарского края.
Как бы уфологи не заявляли об "инопланетном" происхождении камня, ученым удалось раскрыть его секрет. Дело в том, что такие камни носят название биоглифы, странные иероглифы на них появились уже давно благодаря естественным геологическим процессам. Подобные процессы происходили еще более 112 миллионов лет назад, когда колонию червей-илоедов придавило глинисто-песчаной массой, которая в дальнейшем превратилась в булыжник со странным рисунком.
Напомним, ранее сообщалось о том, что уфолог Скотт Уоринг нашел на Марсе пришельца с хлопающими глазами.