Учёные: Свет стимулирует мозг

Воспитанники Университета Орегона в США провели исследование, в ходе которого было обнаружено взаимодействие между импульсами света и мозговой активностью.

Так, исследователи имплантировали в мозг лабораторных мышей несколько светочувствительных каналов, с помощью которых происходила регуляция активность нервных клеток. Были произведены небольшие электрические разряды, которые стимулировали активность мозга. В ходе исследования выяснилось, что при распространении световых вспышек наблюдается рост выработки миелина – мозгового вещества, которое соединяет полушария и предоставляет возможность распространения информации и нервных импульсов в необходимые участки головного мозга.

Предполагается, что результаты эксперимента станут основой для специалистов в области неврологии – полученная информация поможет изобрести новые способы для лечения заболеваний этой сферы. Также подобная стимуляция поможет улучшить память и рефлексы.