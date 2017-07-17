Итальянские ученые сделали темную материю цветной

Физики-теоретики доказали, что цветная темная материя, как бы невозможно это не звучало, может существовать. Исследованиями занимались итальянские ученые под руководством Алессандро Струмия.

Ученым удалось сделать темную материю цветной. Ранее считалось, что темная материя другого цвета иметь не может. Для своего эксперимента физики добавили в Стандартную модель стабильную массивную частицу Q, имеющую ненулевой заряд. Для простоты исследования, ученые считали данную единицу электрически нейтральной, ее назвали куорн.

После этого физики установили, при каких условиях куорн производит самое большое количество темной материи. В итоге, ученые получили «чисто-куорн», имеющий большой угловой момент. При все при этом, в определенных условиях QQ-состояние не распадалось, а переходило в стабильное состояние. В этом состоянии испускаются мягкие низкоэнергетические глюоны стандартной модели.

В самом конце исследования ученые рассмотрели сечение взаимодействия стабильных адронов QQ с частицами Стандартной модели, которое возможно измерять в прямых экспериментах или по косвенным данным. Оказалось, что измерения не исключают массу частиц MQQ, предсказанную учеными. Физики предполагали, что масса будет составлять примерно 25 тераэлектронвольт. В итоге, модель цветной темной материи оказалась жизнеспособной.