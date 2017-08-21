Ученые: рыбы-брызгуны плюются точнее в присутствии посторонних

Оказалось, что рыбы-брызгуны, известные своей способностью стрелять водой в насекомых, прицеливаются точнее, когда рядом с ними находятся их сородичи. При посторонних рыбы тратят на прицел больше времени.

Издание Animal Behavior опубликовало результаты исследования, проводимого учеными из британского Сент-Эндрюсского университета. Они задействовали 8 рыб-брызгунов, которые были пойманы в дикой природе.

Рыб помещали в один из трех аквариумов. Сначала рыбу-брызгуна размещали в аквариуме посередине, а два по бокам оставались пустыми. Ученые зафиксировали над аквариумом черный квадрат, куда рыбы должны были попасть. За правильное попадание им давали корм.

Затем ученые изменили условия испытания. В соседний с рыбой аквариум они помещали сородичей брызгунов. Оказалось, что когда рыба видит рядом с собой другого представителя своего вида, на прицел она тратит больше времени. Вместо 10 секунд рыба-брызгун могла тратить на прицеливание 70 секунд, что является большой разницей во времени.

Как предполагают ученые, более тщательный прицел рыб-брызгунов обусловлен тем, что они стараются предотвратить воровство своей добычи. Опасаясь, что сородич может заполучить «цель» рыбы, она начинает целиться дольше.