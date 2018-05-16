Ученые рассказали, как начать новые отношения

Исследователи из университета Джорджии дали совет по поводу отошений. По их мнению, гораздо часто происходит такое, что опыт предыдущих отношений мешает начинать или развивать новые.

Буквально недавно американские исследователи решили рассказать об отношениях между двумя людьми. Часто бывает такое, что находясь в подавленном состоянии после разрыва предыдущих отношений, человек просто боится или не хочет начинать новые. Все это происходит только потому, что люди не хотят расставаться с прошлым, часто идеализируя своих бывших и сравнивая их с новыми партнерами.

Исследователи сравнили опыт взаимоотношений между людьми с упаковыванием чемоданов для путешествия. Так, как и в случае с чемоданами, в грядущую "поездку" человек может взять много лишних вещей, постоянно думая о том, что когда-то это может пригодится.

Это происходит и в то время, когда человек начинает новые отношения. Такое отношение может повлиять на развитие любовных взаимоотношений, ведь, как и в случае с путешествиями, из прошлого следует взять только то, что в будущем точно может пригодится.

В связи с этим ученые заявляют, что постоянно нужно редактировать свой багаж знаний, который касается отношений. Новые отношения получится развить только тогда, когда человек перестанет жить прошлым и начнет двигаться дальше.