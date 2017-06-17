Уфологи: Пришельцы никогда не позволят людям колонизировать Марс

Существует еще одна причина, почему человечество не попадет на Марс. Это связано с тем, что на Земле недостаточно развиты технологии для освоения другой планеты и космоса в целом.

Как считают уфологи, именно пришельцы станут причиной того, что людям никогда не удастся колонизировать Марс. Они контролируют практически всю космическую промышленность землян, потому не позволят космическим аппаратам людей добраться до Марса. Специалисты подчеркивают, что в течение последних 50 лет землянам так и не удалось усовершенствовать земные технологии, так как их развитие блокируют инопланетяне и никакого прогресса в межпланетных путешествиях человечеству добиться не удастся.

Кроме того, пришельцы намерены захватить Землю и использовать ее в своих целях, человечество в скором времени может быть уничтожено. Этим может оправдываться и частое появление НЛО по всему миру, считают уфологи. Если люди хотят бороться за жизнь, то им следует подыскать себе другую планету для переселения.

Стоит отметить, что ранее астронавт из Канады Крис Хадфилд заявлял о том, что с существующими технологиями на Марс смогут добраться не все члены экспедиции. Причина заключается в жидком топливе, которое сейчас используют в современных ракетах.