Ученые нашли доказательства существования воды и жизни на Марсе

Ученые провели еще одно исследование поверхности Красной планеты и пришли к неожиданным выводам. На это их натолкнул анализ геологической структуры Medusae Fossae.

Как стало известно, ученые из Университета Джона Хопкинса в США занялись тщательным изучением причины формирования геологической структуры Medusae Fossae и пришли к удивительным выводам. По их мнению, на поверхности Марса есть вода, кроме того, это дает основания полагать, что на планете также обитают примитивные живые организмы.

Удалось выяснить, что Medusae Fossae представляет из себя массивное геологическое образование, которое сложено из мягких эродированных пород. Она образовалась более 3 млн лет назад, когда во время вулканической активности пепел выбрасывался в атмосферу. Это все натолкнуло специалистов на мысли о том, что во время массовых извержений в атмосферу Марса выбросило большое количество воды, в результате чего мог образоваться водный покров, толщиной в 9 сантиметров.

После этого парниковым газам удалось согреть поверхность планеты до такой степени, что на ней стало возможным существование жидких водоемов и примитивных живых организмов.